Napoli, la malattia di Gattuso non è mai stata così acuta: la squadra è rimasta spiazzata

Non è mai stato così male per la sua malattia, Rino Gattuso, che soffre di miastenia oculare da quando aveva 34 anni ed era un giocatore del Milan ma che nell’ultimo periodo, stando a quanto raccontato dal Corriere della Sera, ha vissuto i momenti più bui della malattia, forse perché l’ha trascurata un po’ per non abbandonare la nave Napoli in un periodo complicato come l’ultimo.

Il mantra di Rino. C’è di peggio nella vita: Gattuso ripete questa frase come fosse un mantra, riferisce ancora il quotidiano. Lo fa per se stesso, ed è un modo per esorcizzare la paura inevitabile, ma anche per la squadra, spiazzata dalla sua malattia ricomparsa all’improvviso e crollata nella testa e nelle gambe. Molti dei calciatori del Napoli non sapevano neanche cosa fosse, la miastenia oculare.