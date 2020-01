Napoli, la radio ufficiale : “Oggi Rrahmani farà ritorno a Verona, si lavora ancora per Amrabat”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Rrahmani oggi farà ritorno a Verona stesso in giornata. Il Napoli lo ha acquistato ma resterà in prestito a Verona fino a giugno. Altra operazione alla quale sta lavorando il Napoli è Amrabat. Il giocatore è seguito anche da Inter e Fiorentina. Giuntoli sta lavorando tanto per chiudere per il centrocampista. Gaetano è andato a giocare in prestito alla Cremonese, in Serie B. Prestito secco per il giovane partenopeo. Operazione condivisa anche da Gattuso. Younes potrebbe giocare in prestito. Su di lui ci sono Torino e Genoa. Il Toro ha in uscita Iago Falque e quindi si monitora il tedesco come sostituto. Su di lui ci sono però anche due squadra tedesche. È evidente che se Iago Falque dovesse rifiutare la corte della SPAL, il trasferimento di Younes si chiuderebbe, prendendo in considerazione solo le rimanenti scelte. La Coppa Italia resta un obiettivo reale e concreto per il Napoli. Nell’era Mazzarri e in quella Benitez abbiamo vinto due Coppe Italia e una Supercoppa, ultimo trofeo vinto dal Napoli. La competizione non deve essere snobbata. Con la Fiorentina mi aspetto Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In difesa mi aspetto Manolas, Luperto, Di Lorenzo e Hysaj. In attacco tridente classico composto da Callejon, Milik e Insigne”.