KKN – Napoli, niente rivoluzioni: pronte le trattative per i rinnovi di Ospina e Meret

Il Napoli non vuole cambiare nulla in porta in vista della prossima stagione. La società azzurra, infatti, avrebbe dunque intenzione di andare avanti con David Ospina e Alex Meret anche il prossimo anno. Il colombiano ha il contratto in scadenza a giugno, il friulano nel 2023. E’ quindi il tempo delle scelte per entrambi.

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli,infatti, l’intenzione del club azzurro è quella di rinnovare il contratto sia all’ex Arsenal che al classe ’97 ex SPAL. Le trattative per i due prolungamenti entreranno nel vivo dal 23 maggio in avanti, ossia a campionato finito.