Napoli-Perugia 2-0, le pagelle di IamNaples.it: ottima prova di Insigne e bene Ospina in occasione del rigore parato

Il Napoli supera il Perugia negli ottavi di finale di Coppa Italia per 2-0, grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Si tratta della seconda vittoria di Gattuso sulla panchina partenopea, la prima dopo tre sconfitte consecutive in Serie A. Queste le pagelle della redazione di IamNaples.it

Ospina 7: Si fa trovare pronto in ogni occasione, soprattutto sulla parata del rigore a Iemmello, che lo riscatta parzialmente dell’errore di sabato scorso contro la Lazio

Hysaj 6: Massimi valuta falloso il suo tocco di mano in area di rigore dopo aver rivisto l’episodio al VAR, nonostante la palla abbia toccato prima il piede. Decisione discutibile dell’arbitro molisano. Per caratteristiche non è pungente in attacco come Mario Rui, ecco perché resta più spesso indietro e lascia il compito di attaccare quasi interamente a Lozano.

Manolas 6: Sfiora il gol all’inizio della partita con un colpo di testa, ma il pallone finisce fuori, non approfittando dell’uscita a vuoto di Fulignati. Falcinelli al 70′ va vicino al gol anticipandolo di testa.

Di Lorenzo 6: Si intende bene con Manolas, imposta l’azione da dietro con sicurezza e spesso anticipa gli attaccanti avversari, leggendo molto bene le varie situazioni.

Mario Rui 6: Si propone spesso in attacco, offrendo una soluzione a Insigne. Subisce un brutto fallo da Falzerano, che alla mezz’ora viene ammonito.

Elmas 6,5: Da una sua palla persa a centrocampo sul finire del primo tempo, nasce un contropiede molto pericoloso del Perugia per fortuna per la sua squadra non concretizzato a dovere. Non è ai livelli di Zielinski, ma disputa una buona prova per mettere minuti nelle gambe, dopo il poco spazio trovato nelle ultime partite. Sfiora il gol all’81’ con un tiro di destro al limite dell’area, respinto da Fulignati.

Fabian Ruiz 6: Circa un’ora di gioco per lo spagnolo, è suo il primo tiro in porta per i partenopei, respinto da Fulignati in calcio d’angolo. Non giganteggia davanti alla difesa, alcune palle perse e l’ammonizione presa poco prima di uscire per un fallo su Falcinelli ne sono la prova. (Dal 65′ Demme 6: esordio in maglia azzurra per l’italo-tedesco, che si piazza davanti alla difesa e prova a prendere subito confidenza con i compagni. Effettua giocate semplici per i compagni più vicini per uscire dal pressing del Perugia)

Zielinski 7: Il polacco è il migliore del centrocampo azzurro. Tanti passaggi riusciti, finte che disorientano gli avversari e una rete annullata per fuorigioco nel finale di primo tempo. Belle giocate e dribbling caratterizzano il suo secondo tempo. (Dall’84’ Allan s.v.)

Lozano 6,5: Intorno al 13′ ha la chance per portare il Napoli in vantaggio, ma è molto bravo Fulignati a negargli il gol. Si muove molto bene senza palla, mettendo in difficoltà la catena di sinistra della squadra allenata da Cosmi. Si guadagna il primo rigore della partita. (Dal 75′ Callejon 6: Poco tempo per incidere, si limita a gestire il pallone e ha conquistare qualche fallo prezioso)

Llorente 6: Lotta con Gyomber per tutta la partita, più che calciare verso la porta del Perugia si occupa di effettuare le sponde per gli inserimenti delle mezze ali e per i suoi compagni di reparto.

Insigne 7,5: Gestisce al meglio l’attacco del Napoli, lanciando in profondità Lozano, che spesso si ritrova in posizione pericolosa nell’area del Perugia. Autore di una doppietta, calcia perfettamente i due rigori, spiazzando in entrambi i casi Fulignati. Non segnava dalla notte di Salisburgo.

Nico Bastone