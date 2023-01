Napoli Primavera, Frustalupi: “Grande vittoria, la Juve ha qualità importanti. Due soddisfazioni immense”

Nicolò Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Juventus Primavera per 2-1 ai media presenti tra cui IamNaples.it:

Un’altra squadra dopo la sosta – “Diciamo che già nel finale della prima parte di stagione eravamo già a buon punto. Secondo me abbiamo fatto delle ottime partite. Siamo rientrati molto bene, ci siamo allenati, i ragazzi sono cresciuti e abbiamo capito tanti concetti. Nella prima parte con la Youth League si sprecavano tante energie e non era facile giocare ogni 3 giorni allenandosi poco e potendo preparare le partite in un giorno non è facile. Penso anche che sia questo il motivo”.

Vittoria importante – “La Juventus è una squadra importantissima, avete visto come ci ha messo in difficoltà nella ripresa, quando le nostre energie sono calate è venuta fuori la loro qualità. Stavolta siamo riusciti a mantenere il risultato, cosa che non abbiamo fatto a Milano. Io direi a Milano proprio per un’ingenuità clamorosa. Stavolta siamo riusciti a battere la punizione come si doveva battere anche a Milano all’ultimo minuto. Abbiamo imparato e questa volta abbiamo portato a casa il risultato. Della Juve posso solo parlar bene, noi siamo stati bravissimi sia martedì sia oggi. E’ chiaro, martedì eravamo avvantaggiato dalla loro espulsione. Mentre oggi nel primo tempo siamo stati davvero bravi, grandi azioni, è stata giocata molto bene. Potevamo anche segnare di più, è chiaro che abbiamo concesso qualche contropiede, è la loro forza con quei giocatori rapidi e tecnici che hanno. E lì bisognerà migliorare, se vogliamo attaccare con tanti uomini bisognerà riuscire a evitare contropiedi”.

La chiave tattica in fase difensiva per arginare Yildiz e Mancini – “I ragazzi dietro sono stati veramente bravi, devo essere sincero, tutti e tre aiutati anche da tutti gli altri. E’ chiaro che quando la squadra pressa bene in avanti, arrivano palle più sporche agli attaccanti e i difensori sono agevolati. Nella ripresa, quando è mancata un po’ la pressione di tutta la squadra era più difficile e quindi ci hanno messo in difficoltà. Però devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, perché questa Juve ha una qualità altissima e riuscire a batterla è un’impresa sportiva per noi”.

Sahli e Koffi – “Koffi è un giocatore molto diverso da Sahli. Purtroppo Sahli quand’è arrivato era in ritardo di condizione e ha dovuto rincorrere la condizione. E quindi quando è entrato non stava bene e si vedeva. Oggi ha fatto vedere le sue qualità, di potenza, di tecnica. Mi sembra che sia stato lui a fare i due assist su azioni anche preparate in settimana, con il taglio davanti ad Acampa, il nostro esterno. Sono stati molto bravi, poi abbiamo attaccato bene la porta e abbiamo segnato. Sono contento dei gol che sono arrivati, perché quando prepari le cose e i ragazzi riescono a metterle in pratica è una bella soddisfazione. Koffi non ha fatto nemmeno un allenamento con noi, oggi è arrivato in panchina perché ieri è arrivato il tesseramento. Mi faceva piacere portarlo con noi, così si integra nel gruppo. E’ velocissimo, brevilineo, rapido. Mentre Sahli è più potente, può fare anche il centravanti”.

Meglio i quarti di Coppa o i tre punti oggi – “Come si fa a scegliere (ride, ndr). E’ chiaro che la Coppa Italia è un qualcosa in più per noi, è un sogno. I ragazzi ci tengono, io pure e anche il club e ci teniamo a far bene anche nel prossimo turno. Però il campionato è molto più importante, la tensione è molto più alta. Sono due soddisfazioni incredibili, credo che anche a Torino potevamo segnare e chiudere la partita molto prima, anche perché loro erano in dieci e il secondo tempo è stato un dominio in Coppa. Mentre oggi è stata molto difficile, sono molto contento perché non abbiamo avuto il vantaggio dell’uomo in più e quindi la squadra è riuscita a vincere ad armi pari”.