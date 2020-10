Napoli, promossi e…rimandati di inizio stagione

Due partite, 8 gol fatti, zero subiti e la sensazione di poter contare su un organico numericamente e qualitativamente capace di poter regalare una stagione di alto profilo: il primo vero Napoli di Gattuso ha iniziato nel migliore dei modi la stagione ed ha offerto da subito temi interessanti dal punto di vista tattico. Non è ovviamente il caso di stilare già un “pagellone” ma 180 minuti sono già sufficienti a ricavare indicazioni su quella che potrà essere il campionato di diversi azzurri.

I promossi

Tra i promossi, a pieni voti nonostante non sia riuscito a segnare nelle sue prime due apparizioni in Italia, c'è Victor Osimhen, a pieno titolo. E' bastata una mezz'ora, a Parma, per svegliare i media calcistici italiani, narcotizzati da quello che accade (poco) nelle solite piazze, e un Napoli sonnecchiante: il centravanti nigeriano ha mostrato perché può essere ritenuto il colpo "top" in questa sessione di calciomercato. Osimhen segna (o almeno segnerà) e, soprattutto fa segnare, come mai accaduto negli ultimi anni. Lo ha ammesso lo stesso Gattuso che non cita Milik, bocciato a prescindere, ma ne avrebbe tutta l'intenzione…

Mertens (altro promosso, due gol in due partite) può vivere una nuova giovinezza al suo fianco, gli spazi che Osimhen riesce a creare sono delle praterie per attaccanti e centrocampisti azzurri. La presenza dei due, in contemporanea, ha convinto Gattuso a virare, per il momento parzialmente, verso un 4-2-3-1 di certo più sbilanciato ma che a ben vedere può essere la vera arma in più in questa stagione. Rino, promosso, alternerà questo modulo col 4-3-3 anche per preservare alcuni investimenti fatti dalla società negli ultimi mesi, ma la strada sembra segnata.

Segnato è anche il cammino di Hirving Lozano, passato da “brocco” a uomo in più di questo Napoli nel giro di qualche settimana. Le ultime giornate dello scorso campionato avevano rilanciato il messicano ma i segnali erano ancora deboli: il ritiro con Gattuso lo ha rimesso a lucido, è più esplosivo nelle gambe, ora è votato al sacrificio e l’indiscutibile tecnica individuale ora è al servizio della squadra. Bene così.

Una menzione extra-campo anche per Cristiano Giuntoli: il direttore sportivo spesso, negli ultimi anni, non è stato protagonista di grandi colpi in entrata. Ha avuto il merito, però, di far crescere il livello medio della rosa e in questo mercato ha piazzato due colpi da novanta: prima Osimhen, poi Bakayoko, in extremis, che fino a qualche settimana fa era invocato a Milano, sponda rossonera, come una sorta di messia. Perfetto, l’ex Chelsea, per il 4-2-3-1. Da non sottovalutare anche l’ottimo lavoro in uscita, soprattutto considerate le difficoltà di questo particolare momento storico.

I “rimandati”

Non possono esserci bocciati dopo appena due partite, ma la sensazione è che Diego Demme possa essere il vero “sacrificato” col passaggio al 4-2-3-1. Il tedesco è stato tra i peggiori a Parma, impietoso il confronto con Osimhen che ha preso il suo posto dopo un’ora di gioco, sullo 0-0. Ha dimostrato coi fatti di volere fortemente questa maglia, vedremo se saprà tenersela stretta nei prossimi mesi.

Discorso diverso per Fabian Ruiz, in grave affanno nelle prime due uscite stagionali: l’andaluso deve solo recuperare condizione atletica per tornare a brillare e a dipingere calcio. Qualità che appartengono anche ad Alex Meret: sembra che l’alternanza con Ospina possa continuare anche in questa stagione, sarà fondamentale per il giovane portiere mantenere tranquillità e consapevolezza nei propri mezzi.