È giornata di record infranti in casa Napoli dopo il successo contro lo Spezia. Oltre a quello di Osimhen (CLICCA QUI), si registra infatti il traguardo di Piotr Zielinski che oggi ha messo a segno il suo settimo sigillo in campionato, migliorando se stesso per numero di gol realizzati in una stagione di Serie A.

Piotr Zielinski ha segnato il settimo gol in questo campionato, stabilendo il suo record in una stagione in Serie A #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 8, 2021