Dopo la vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona in trasferta, il Napoli domani giocherà contro la Spal al San Paolo. I partenopei sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in Serie A e dovranno conquistarla contro la squadra in cui gioca in prestito Andrea Petagna, prelevato dal club di De Laurentiis nel mese di gennaio. I 18 punti in 27 gare fanno degli estensi una delle principali candidate alla retrocessione, insieme al Brescia solo un punto dietro. Il Napoli, invece, proverà fino alla fine a riprendere l’Atalanta, quarta a +12: tuttavia, è chiaro che è difficile immaginare una remuntada degli azzurri e un crollo dei ragazzi di Gasperini.

In via “ufficiosa” il Napoli ha da giocare solo un’altra partita vera: gli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Certo, queste ultime undici giornate di campionato serviranno a recuperare alcuni elementi etichettati come brocchi o bolliti (Lozano, Ghoulam…) e a terminare al meglio una stagione che si è ripresa con la vittoria della Coppa Italia e la conseguente qualificazione ai gironi di Europa League e alla possibilità di disputare la Supercoppa Italiana.

Napoli-Spal, arbitra Pairetto: le polemiche

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali delle partite di domani: Napoli-Spal è stata affidata a Luca Pairetto, mentre al VAR andrà Nasca. Il quarto uomo sarà Marini e i due assistenti Fiorito e Caliari.

Luca Pairetto è il figlio di Pierluigi Pairetto, ex arbitro coinvolto nello scandalo Calciopoli del 2006, che ha anche diretto la Napoli-Fiorentina del 10 maggio 1987, giorno del primo scudetto della storia dei partenopei. Pairetto è stato al centro di diverse polemiche negli ultimi anni, anche per il fatto che il fratello Alberto è un dipendente della Juventus.

In una di queste polemiche si è reso partecipe il presidente dell’Udinese Pozzo, al termine di un Udinese-Lazio del 2017: “O dobbiamo dire che è incapace o, ancora peggio, disonesto”. Ma anche Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta: “Pairetto durante la partita col Genoa mi disse: ‘A Roma non saranno concessi questi comportamenti’. Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l’avrebbe fatto lui…“.

I precedenti con il Napoli

Nonostante le polemiche e le varie critiche, l’arbitro nativo di Torino ha diretto il Napoli 5 volte, tra l’altro sempre in casa, terminate tutte con il successo degli azzurri.

Napoli-Hellas Verona 5-1 18 maggio 2014 Napoli-Udinese 3-1 10 gennaio 2017 (Coppa Italia) Napoli-Sassuolo 3-1 29 ottobre 2017 Napoli-Empoli 5-1 2 novembre 2018 Napoli-Sampdoria 3-0 2 febbraio 2019

Con la Spal, invece, Pairetto ha diretto 8 gare e il conteggio è di 2 vittorie per gli estensi e 6 sconfitte.

Finora ha diretto in Serie A 63 partite e non è mai stato considerato come arbitro internazionale; è un arbitro dal cartellino facile.

Nico Bastone