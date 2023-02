Napoli, Spalletti: “Vicario, Parisi e Baldanzi l’anno prossimo giocheranno nelle big”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa di alcuni giocatori dell’Empoli:

“Il Napoli ha fatto dei passi in avanti, dovremo essere bravi a dilatare la loro compattezza tattica, sanno stare in campo benissimo, hanno calciatori fortissimi come Vicario, Parisi, Baldanzi, ce li troveremo il prossimo anno nelle grandi squadre. Adesso già sanno come comportarsi in campo, Luperto aveva necessità di giocare con continuità. Dobbiamo essere bravi a meccanizzare bene nella testa l’importanza di queste partite come quando si ha gli occhiali da fabbro di lato non si vede niente, si vede solo il punto davanti”.