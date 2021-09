Napoli-Venezia, 8 DASPO per scavalcamento

La Questura di Napoli ha denunciato 8 persone che, durante l’incontro di calcio Napoli-Venezia del 22 agosto scorso, si sono rese responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della Curva B a quello superiore; nei loro confronti è stata anche avviata la procedura per l’emissione del DASPO.

Inoltre, sono state elevate 30 sanzioni amministrative per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo ad altrettante persone che, nelle due curve, hanno occupato posti diversi da quelli indicati nel biglietto, non rispettando il posizionamento a scacchiera previsto per il contenimento della pandemia da Covid19; le stesse persone sono state altresì sanzionate per non aver indossato le mascherine di protezione.