Napoli-Verona, De Laurentiis: “Sono andato negli spogliatoi nell’intervallo”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto detto riguardo la partita contro il Verona:

“Rimproverarsi o rimproverare a qualcuno è sempre la strada meno efficace, una volta che tu rompi qualche cosa i cocci vanno sempre ricostruiti. Nell’era Covid giocare senza pubblico sembra quasi giocare come un pubblico, le voci del tecnico risuonano e come in un acquario c’era una situazione annuale dove le voci del tecnico diventava protagonista. Rimproverarmi qualcosa no, è stato un campionato falsato, ma per tutti. Poi la dietrologia ti porta ad avere cattivi pensieri, ma io non ne faccio. Contro il Verona è stata una gran delusione, io sono andato negli spogliatoi per suonare la carica all’intervallo, il gol mi aveva rilassato ma il pareggio non mi ha fatto piacere. La verità è che tu arrivi alla fine di un campionato sul piano della tensione nervosa dove puoi arrivare 2 o 5 sul filo di lana, un anno dove sei stato bastonato in gare dove meritavi di più a livello di resa. Poi c’è stato l’episodio con il Cagliari che ci aveva già creato patemi d’animo, non ho nulla da recriminare perchè è stato un campionato falsato. Noi abbiamo fatto un assist agli Europei ed ancora oggi sappiamo di partire il 20 Agosto e non sapremo se ci sarà pubblico negli stadi. Vorrei che tanti miei colleghi mi chiamassero per non partire, magari qualcuno non partirà”.