Napoli, Zielinski: “Per lo Scudetto ci siamo, lotteremo fino alla fine! Che orgoglio la fascia di capitano”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Milan. “Abbiamo sofferto un po’, ma abbiamo vinto su un campo molto difficile. Siamo contenti per la vittoria. Sto bene, ho ancora un po’ di tosse ma non mi ha dato fastidio, per cui tutto ok. Siamo contenti per i tre punti, abbiamo ottenuto un grande risultato. Essere capitano di una grande squadra come il Napoli e’ un orgoglio. Scudetto? Noi ci siamo, lotteremo fino alla fine. E’ una partita che ci da’ una grande spinta. Nonostante le tante assenze abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”.