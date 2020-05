CM.IT – Napoli, Zielinski verso il rinnovo: ingaggio raddoppiato con clausola

Il tema dei rinnovi e’ molto caldo in casa Napoli, De Laurentiis li formalizzerà soltanto quando si avranno notizie certe in merito alla ripartenza del calcio. Ci sono, però, valutazioni, confronti e trattative che vanno avanti da tempo come nel caso del centrocampista Piotr Zielinski, uno dei punti fermi nelle idee di Gattuso. La trattativa è a buon punto, le parti sono sempre più vicine, non siamo ancora alla formalizzazione del prolungamento di contratto ma ai dettagli.

Il Napoli e’ determinato, vuole arrivare all’accordo. Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, e’ pronto a raddoppiare la base fissa dell’ingaggio portandola a circa 4 milioni. L’entourage del centrocampista polacco in virtù di un ingaggio così importante sarebbe disposto ad accettare la clausola tanto discussa di 100 milioni di euro. Il Napoli vuole così battere la concorrenza di Liverpool e Inter. Se Zielinski s’avvicina, Mertens s’allontana. Il Chelsea spinge con una proposta più ricca rispetto a quella del Napoli soprattutto sui bonus, sia quello alla firma che nel contratto. Per quanto riguarda Milik, invece, la settimana prossima dovrebbe esserci un confronto decisivo con l’agente.

Fonte: Ciro Troise per Calciomercato.it