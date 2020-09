E’ terminata 0-0 la gara di Nations League del Girone B tra Serbia e Turchia. Poche emozioni allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado ma padroni di casa che hanno giocato in dieci per quasi tutto il secondo tempo. Nonostante l’espulsione di Kolarov al 49′ la Serbia è riuscita comunque a conquistare un punto importante. Per i serbi non entrato in campo il difensore azzurro, Nikola Maksimovic, mezz’ora finale invece per Cengiz Under, attaccante della Roma seguito dal Napoli, subentrato a Kokçu.