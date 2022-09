Termina il primo tempo a Budapest tra Ungheria e Italia. Gli azzurri sono in vantaggio per 0-1 grazie al gol di Giacomo Raspadori, ancora a segno dopo il destro a giro contro l’Inghilterra. Gran momento per l’attaccante del Napoli con la maglia della nazionale italiana. Buon primo tempo anche per Giovanni Di Lorenzo, anche lui vicino al gol.