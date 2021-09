Nedved a DAZN: “Contro il Napoli è tosta, dobbiamo fare una partita da Juve”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’:

“E’ una partita tosta, sicuramente, dobbiamo fare una partita da Juve. Chiederemo ai giocatori di giocare col cuore e di dimostrare che sono da Juve. E’ un momento particolare, siamo solo alla terza giornata ma dobbiamo far bene. Voi dite che abbiamo una squadra giovane, noi diciamo nuova. Cerchiamo di fare un mix di giocatori esperti e di quelli che abbiamo inserito. Sono il presente e il futuro di questo club. Sapete molto bene che di prospettiva questa squadra ne ha tantissima e noi abbiamo fiducia in questo. Non mi sorprende il gol di CR7. Dybala? Stiamo proseguendo nella trattativa, sicuramente in alcune fasi sono stato presente, la stanno portando avanti Arrivabene e Cherubini. Siamo molto fiduciosi. Speriamo presto per il rinnovo. De Sciglio può essere una risorsa, è un grandissimo difensore. Ha avuto continui infortuni, lui è tecnicamente pulito e ci sono pochissimi in giro come lui. In lui ci crediamo, è partito molto bene e mi auguro che non gli succeda più niente. Si ritaglia uno spazio importante in questa squadra“.