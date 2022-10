Nela: “Napoli sfrontato ed autorevole, questa squadra ricorda quella di Sarri”

Sebino Nela, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino: “Il paragone più vicino nel tempo potrebbe essere con il Napoli di Sarri. Perché c’è sfrontatezza e autorevolezza allo stesso modo. Ognuno sa cosa deve fare. Ma poi questa squadra domina e non perde tempo, fa divertire anche per la numerosa produzione offensiva che si vede in ogni partita. Il centrocampo sta giocando a livelli altissimi. C’è un altro punto in comune con quel Napoli: la squadra è il punto di forza. E per squadra intendo che ogni calciatore fa al massimo il proprio lavoro”.