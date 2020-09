O Jogo: ”Per la gara non c’erano rischi, ma il Napoli si è rifiutato di giocare”

Niente amichevole, a Lisbona il Napoli ci va solo per un allenamento. A causa della positività al Covid-19 di tre calciatori dello Sporting, la trasferta in terra portoghese non è stata come ci si aspettava. Come scrive il quotidiano O Jogo nella sua edizione online, una volta arrivato nella capitale lusitana e appresa la notizia, il Napoli si sarebbe rifiutato di giocare per non correre rischi. Lo Sporting adesso attende i risultati degli esami svolti questa mattina, intanto il Napoli dovrebbe far ritorno in Italia già stasera.