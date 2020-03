Ogbonna, duro attacco alla Premier League: “Sembrava ci fosse bisogno di un morto per bloccare tutto”

Non le manda di certo a dire Angelo Ogbonna, alla Federazione Inglese. Il difensore ex Torino e Juventus, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera riguardo la situazione surreale che si stava vivendo in questi giorni in Inghilterra, dove non si voleva fermare il campionato. Di seguito, ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Sono contento si sia bloccato tutto, l’impressione era che si volesse ignorare il problema. E non è riguarda solo il calcio, è una questione radicata nella mentalità del Paese. È inaccettabile che si sia giocata la nostra sfida contro l’Arsenal. Sembrava quasi che servisse un morto per fermare tutto”.