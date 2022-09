Orsi: “Meret ha meritato il rinnovo, ha dimostrato personalità”

Nando Orsi, ex portiere ed allenatore ed attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Forza Napoli Sempre’: “Nella partita di domani contro il Torino chi farei giocare da ala destra? Se non ce le fanno Lozano e Politano, serve uno che salti l’uomo, perchè il Torino ti marca quasi a uomo, gioca molto sul dinamismo e sull’aggressività. Dopo un po’ però cala. Ma anche il Napoli ti aggredisce e dunque sarà una bella partita, di grande difficoltà per il Napoli ma se si sblocca il risultato ti si può aprire un mondo. Raspadori ha fatto l’esterno a Sassuolo, può fare tutto, però se gioca da sottopunta o centravanti è Re Mida: qualsiasi palla tocca, diventa d’oro. Rinunciare ad uno come lui nelle vie centrali farebbe strano. Il Napoli ha comprato un grandissimo attaccante, prendendo l’ex Sassuolo. Meret? Dopo aver giocato tra tanta diffidenza il rinnovo di contratto se lo è meritato. Ha dimostrato grande personalità proprio perché ha giocato tra molta diffidenza. Forse qualcuno in passato si è sbagliato sul suo conto”.