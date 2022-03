Oscar 2022, vince Drive My Car: niente da fare per È stata la Mano di Dio di Paolo Sorrentino

A vincere l’Oscar del 2022 per il miglior film straniero è stato Drive My Car. È questo il verdetto dell’Academy che ha deciso di non premiare È stata la Mano di Dio, film di Paolo Sorrentino che ha emozionato non solo la città di Napoli, ma tutta l’Italia e il resto del mondo. Un film con un legame indissolubile con Diego Armando Maradona e la sua ‘influenza’ nella vita del regista, soprattutto nella gioventù, durante gli anni ‘80, ricreati magistralmente. Una decisione che sa un po’ di ingiustizia.