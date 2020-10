Osimhen, i quotidiani lo bocciano: “Ingenuità che poteva pesare, è stato deleterio”

Victor Osimhen ieri sera non ha inciso come suo solito, anzi, si è reso autore di una prestazione deludente dopo essere subentrato nel corso del secondo tempo collezionando due cartellini gialli. Queste le pagelle dei quotidiani:

IL MATTINO – 5,5 Entra quando il Napoli è in vantaggio e l’idea tattica di Gattuso è quella di sfruttare la sua velocità per fare male in contropiede. Il problema è che non controlla i palloni che arrivano dalle sue parti e non riesce mai a sprigionare la sua velocità in ripartenza. Espulso nel finale per somma di ammonizioni.

CORRIERE DELLO SPORT – 5 Serata storta, non c’è che dire: il gol annullato ma soprattutto l’espulsione per doppia ammonizione ravvicinata nel finale. Ingenuità pericolosa che ieri non ha pesato, certo, ma che ovviamente va evitata accuratamente.

GAZZETTA DELLO SPORT – 5 Commette due ingenuità che gli costano l’espulsione. Stavolta è stato deleterio.

TUTTOSPORT -5 Entra, segna, l’arbitro glielo annulla e lui si fa espellere. Rivoluzionato.