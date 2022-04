Osimhen, l’intermediario: “Premier League? Via con un’offerta da oltre 100 milioni”

Andrea D’Amico, l’intermediario che ha curato la trattativa che ha portato Victor Osimhen al Lille, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Osimhen in Premier League? Secondo me se arriva un’offerta importante il giocatore che gioca nel campionato italiano viene ceduto e quindi se arriva un’offerta importante Osimhen va. Bisogna essere realisti.

Per ora non ho nessuna richiesta dalla Premier League, anche perché lì è tutto in evoluzione tra la vicenda Chelsea, il Newcastle che si salva. Il mercato di primo piano è quello inglese. Per offerta importante s’intende un’offerta da 150 milioni. Ad ogni modo per prenderlo ci vuole una proposta che superi i 100 milioni”.