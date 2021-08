Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea che correzioni comportamentali sono arrivate prontamente dallo staff di Spalletti ed intanto Osimhen si è scusato con i compagni e con l’allenatore per l’espulsione: “Tutti gli hanno «perdonato» il gesto istintivo, arrivato peraltro in un momento della gara in cui sembrava molto in palla, dando tutto e anche di più nell’area del Venezia”, si legge sul quotidiano.