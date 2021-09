Osimhen vale 120 milioni, è incedibile e il Napoli vuole blindarlo fino al 2026

Victor Osimhen, come riporta Sport Mediaset, ha cominciato alla grande la nuova stagione e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione delle big europee, come Chelsea, i due club di Manchester, Real Madrid e Psg. Per il Napoli l’attaccante nigeriano, il cui valore di mercato è raddoppiato arrivando a 120 milioni, è incedibile e Adl al’anno prossimo vorrebbe proporgli di allungare fino al 2026 l’attuale contratto in scadenza nel 2025 con ingaggio da 4,5 milioni a stagione. Sono i numeri a parlare per l’attaccante nigeriano, l’uomo in più di questo Napoli ancora a punteggio pieno in campionato e serissimo candidato allo scudetto. Quattro gol e un assist in Serie A in cinque gare (ha saltato il Genoa per squalifica), a cui va aggiunta la doppietta in Europa League contro il Leicester.