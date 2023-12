Pagotto: “Meret criticato dall’inizio senza motivo. Mai scoccato amore con Napoli”

Angelo Pagotto, ex portiere con un passato nel settore giovanile del Napoli, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com:

“Credo che l’amore tra Meret e Napoli non è mai scoccato. Dall’inizio è sempre stato molto criticato senza alcun motivo. Quando si criticano le persone senza ragione, poi quando qualche motivazione c’è dopo i conti non tornano. Questo è un ragazzo che, a parte l’anno scorso dove hanno fatto tutti bene, lo hanno sempre messo sulla graticola.

Non ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, certo è che una piazza come Napoli non è facile ritrovarla. Se vai via da Napoli, quali sono le opzioni? Inter, Roma, Lazio, Torino, Juve… Sono quelle lì, giusto quattro o cinque. Non è facile per lui andar via e pensare di rimettersi in discussione. Bisogna trovare una piazza adeguata a lui. Anche perché l’anno scorso ha vinto uno Scudetto, è ancora giovane, è un Nazionale. E’ un capitale della società, anche muovendosi un club dovrà comprarlo, perché non penso che il Napoli lo mandi in scadenza”.