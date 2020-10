Palermo-Turris rinviata, il dg dei corallini: “Tutto ciò è vergognoso”

La Lega Pro ha ufficialmente rinviato la partita tra Palermo e Turris. Prevista alle ore 18:30, la partita è stata rinviata a pochi minuti dal fischio d’inizio per le tante positività (nove giocatori più il tecnico Boscaglia) al Covid-19.

Rosario Primicile, direttore generale della Turris, ha espresso il suo disappunto verso la Lega Pro ai microfoni di TuttoC.com: “È vergognoso quello che è successo oggi a Palermo. Rispetto per il Palermo ma questo mette in seria difficoltà le squadre che vengono da fuori, ci ha creato un disagio notevole. Abbiamo annullato la partenza con la nave delle 20.15 e adesso abbiamo pagato un bus che ci porterà a Napoli in ben tredici ore tutto per una leggerezza della Lega. Non è possibile sospendere una gara a dieci minuti dall’inizio. Una comunicazione che è arrivata dopo il riscaldamento, dopo aver avuto anche contatti con i calciatori del Palermo. Non si può mettere in pericolo la nostra incolumità, non si possono prendere queste decisioni appena prima del fischio d’inizio. Loro hanno avuto la risposta alle 14.30 dei risultati dei tamponi, a questo punto non ci fai andare al campo. Giocano con i soldi dei presidenti e con la salute dei calciatori“.