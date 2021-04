Panchina Juve, incontro Agnelli-Allegri, ma non ci sono conferme

Come scrive calciomercato.it è tornata con forza la voce che vorrebbe la Juventus affidarsi nuovamente a Massimiliano Allegri. Notizia che trovava forza nell’incontro di sabato sera tra il tecnico e il presidente Agnelli, che avrebbero visto il derby assieme.

Una versione, questa, che non trova conferme: i due si sarebbero incontrati, casualmente a Forte dei Marmi, e avrebbero fatto una chiacchierata da vecchi amici senza però guardare il match. Al momento, dunque, resta Pirlo in panchina ma già da giovedì tutto potrebbe accadere, con Allegri, primo nome per la panchina della Roma, che non direbbe no ad un clamoroso ritorno in bianconero