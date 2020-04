PAOK, El Kaddouri: “Pensavo di essere pronto per il Napoli, ma non lo ero. Mazzarri mi stimava”

Omar El Kaddouri, ex calciatore del Napoli ora al PAOK Salonicco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Toro.it. Il calciatore marocchino si è soffermato anche sulla sua esperienza con il club partenopeo e sul rapporto che aveva con Walter Mazzarri e Maurizio Sarri:

“Mazzarri l’ho avuto al Napoli, ero molto giovane, arrivavo lì dal Brescia, in una squadra che in attacco aveva Hamsik, Cavani, Pandev. Mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. A gennaio volevo andare a giocare in prestito, avevo fatto una presenza fino a quel punto, ma lui ha insistito perché restassi e alla fine di presenze ne ha fatte dodici. Mi stimava. Ero convinto di essere pronto per fare un salto di qualità al Napoli, ma ancora non lo ero. Certo i due anni successivi per me sono stati importanti, ho imparato tanto dai compagni e da Sarri. Ma a posteriori dico: avrei dovuto rimanere al Toro, perché lì stavo bene e così anche la mia famiglia. Avevo parlato con Ventura, mi aveva detto che se avessi voluto sarei potuto tornare. Io volevo tornare al Toro perché in azzurro con Sarri giocavo ma non con continuità. Ci ho provato in tutti i modi, ma il Napoli non voleva assolutamente farmi partire perché ero la prima riserva di Callejon. Fu un dispiacere per me e anche per mia moglie, che è innamoratissima di Torino“.