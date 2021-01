Parma, il ds Carli: “Napoli squadra fantastica, non dormi tranquillo quando giochi contro di loro”

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della partita con il Napoli:

“Se pensiamo di salvarci col mercato siamo già retrocessi. Finisce domani, vediamo. Può succedere qualcosa come non può succedere.. Ci salviamo se troviamo compattezza e quello spirito e quella voglia che ti permette di farlo. In Serie A sono tutte difficili, il Napoli è una squadra fantastica, non dormi tranquillo quando giochi contro di loro. Noi paradossalmente abbiamo fatto risultati importanti con Inter e Milan. Al di là del risultato dobbiamo trovare quel qualcosa che ci faccia fare un percorso importante nel girone di ritorno. Sicuramente questo è uno stadio difficile. Abbiamo una proprietà che sta dimostrando passione, voglia e grande determinazione. Anche lui deve capire le dinamiche, ma il presidente per noi è una risorsa. Questo gruppo deve sapere che il girone di ritorno dev’essere di grandissimo livello. Credo che ci siano 2 fattori riguardo gli investimenti degli statunitensi in Italia: il fatto che in questo momento mancano proprietà italiane forti; e gli americani sono molto attratti dall’Italia. Il nostro presidente ha investito in due aziende importantissime in Piemonte, non solo nel calcio. Se ci sono condizioni l’americano non investe solo nel calcio. Nuovi arrivi? Erano idee che pensavamo anche per giugno, ma il presidente su certe cose è stato bravo. Ha voluto anticipare per farli ambientare, così saranno più pronti e fargli imparare la lingua. Prima vengono i giovani di talento e prima si ambientano. Scamacca? Vi saluto e vi ringrazio (ride, ndr)”.