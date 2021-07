Parma Primavera, l’ex Veronese: “Col Napoli nel primo tempo abbiamo dominato”

Marco Veronese, ex allenatore del Parma Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘ParmaLive’, parlando anche della partita persa col Napoli ai playoff:

“Nella partita con il Napoli le scelte iniziali sono state fatte con la massima onestà e obiettività. È mia convinzione che quelle partite lì, con il carico emotivo importante, chi non le ha vissute non può capirlo nemmeno se lo legge nei libri. Poi si dice che si poteva fare questo, si poteva fare quello, ma dentro è un’altra cosa e noi abbiamo cercato di mettere in campo chi stava meglio in quel periodo. Balogh e Dierckx, che sono arrivati in ritardo, sono giocatori importantissimi, giocatori di categoria superiore ed era giusto giocassero. Nel primo tempo abbiamo dominato, poi le partite nei secondi tempi cambiano. Si possono fare mille discorsi poi. Io avrei potuto fare alcune cose, forse sono stato condizionato su alcune cose ma è stato un errore mio, ma le scelte erano ragionate. Chi è entrato lo ha fatto per un motivo, poi sono partite talmente cariche che prendi gol a cinque minuti dalla fine in maniera particolare ed è già andata bene che non l’abbiamo persa subito. Se bisogna giudicare il lavoro per la sola partita il tutto è un po’ dilettantistico. Il lavoro di quest’anno ha permesso a molti di crescere e migliorare. C’è un attestato di stima con i miei giocatori, abbiamo vissuto due anni molto belli. Dopo anni sono tornato nel settore giovanile e vedere crescere i ragazzi e portarli a capire quello che potranno incontrare tra i grandi mi ha fatto piacere”.