Paulo Sousa in conferenza stampa: “Olivera poteva essere espulso”

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in Press Conference dopo il pareggio col Napoli: “Abbiamo deciso di non spendere tante energie, sapevamo che i nostri avversari fossero forti. Se avessimo giocato in maniera diversa, il Napoli si sarebbe trovato piu’ volte davanti al nostro portiere. Abbiamo fatto la nostra partita, gli abbiamo creato le giuste difficolta’, siamo andati bene sull’ultimo terzo. Siamo felicissimi per il risultato, per i ragazzi, per l’umilta’ dei ragazzi. Esco da qui molto orgoglioso. Mazzocchi? E’ un giocatore da Champions, se ha piu’ continuita’ nel suo gioco puo’ diventare straordinario. E’ stato aiutato nella costruzione del gioco, tutti gli spazi sono rimasti chiusi. Tutti i punti pesano e sono importanti per la salvezza. Olivera poteva essere espulso per doppio giallo, ha fatto bene Spalletti a toglierlo. La mia valutazione e’ stata fatta in maniera diversa. Il Napoli merita il primo posto in classifica. Dia e’ un giocatore forte, ci sta dando tanto con i suoi gol, abbiamo la possibilita’ di riscattarlo. Siamo stati piu’ noi a mettere in difficolta’ il Napoli, Noi protagonisti non siamo nessuno senza i tifosi. E’ bellissimo vedere gli stadi pieni, le infrastrutture ci mancano e devono migliorare. Tifosi del Napoli e della Salernitana? Sono culture diverse, ma abbiamo bisogno di tutti per migliorare il calcio. Il nostro gioco con barricate? Abbiamo fatto quello che potevamo”.