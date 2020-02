Pelè, il figlio rivela: “Non vuole più uscire di casa”

Siamo abituati ad immaginarlo invincibile nella sua aura immortale. Eppure gli anni passano anche per i fuoriclasse, anche se ti chiami Pelè. Il leggendario attaccante brasiliano sta vivendo un periodo complicato a causa di una riabilitazione faticosa a seguito di problemi all’anca, che gli impediscono di muoversi liberamente.

Un dolore persistente che sta gettando nello sconforto O’ Rey, come ha reso noto il figlio Edinho in un’intervista a GloboEsport.com: “È in imbarazzo, non vuole uscire in strada, farsi vedere, praticamente non lascia mai la casa”. Un periodo nero per Pelè, che fatica anche a ritrovare il sorriso a causa dei suoi problemi di salute. “Ha questo problema di mobilità, che finisce per provocare una certa depressione – ha dichiarato il figlio – Lui è sempre stato una figura così imponente, e oggi non può più camminare correttamente. Ma va bene, a parte questo e i problemi dovuti all’età. Non può camminare normalmente, ma solo con il girello. È persino migliorato un po’ rispetto all’uscita più recente, ma ha ancora molte difficoltà a camminare. Per questo motivo, ha perso la voglia di uscire di casa“, conclude Edinho.

fonte: gianlucadimarzio.com