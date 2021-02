Pescara, la scelta d’applausi di Arlotti: addio al calcio in Italia per seguire gli studi ad Harvard

Nei giorni scorsi il giocatore del Pescara ,Alessandro Arlotti, ha deciso di lasciare il suo futuro da calciatore in Italia per proseguire il suo percorso di studi presso l’università di Harvard negli USA. Una decisione che ha meritato un plauso da parte del suo allenatore nella Primavera Pugliese, Pierluigi Iervese, il quale ha detto: “Mi aveva messo al corrente della sua scelta qualche settimana fa e ne ho parlato molto con i ragazzi nello spogliatoio perché è una scelta che può insegnarci tanto. Alessandro è un ragazzo molto intelligente e ha fatto una scelta che va ammirata, è stato realista sulle proprie possibilità nel calcio. Quando si è aggregato alla prima squadra ha capito che gli mancava qualcosa per potersi imporre a certi livelli e così ha fatto una scelta diversa e vi assicuro che non è facile sentir parlare un ragazzo come ha fatto lui. Ha dimostrato una grande maturità scegliendo un altro percorso per realizzarsi nella vita”.