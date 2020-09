Pescara, Oddo: ”Non possiamo pensare che il Napoli abbia giocato al 100%. Dobbiamo restare umili”

Massimo Oddo, allenatore del Pescara. ha parlato dopo il ko in amichevole contro il Napoli: “Di solito i test si fanno con squadre di categorie inferiori. Nonostante fosse la prima uscita abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo lavorato pochissimo ma sono soddisfatto. C’è tantissimo da lavorare e migliorare, non possiamo pensare che il Napoli abbia giocato al 100% perché bisogna essere oggettivi. Dobbiamo restare umili, continuare a lavorare e sapere che bisogna migliorare tanto. I ragazzi sono stati molto bravi e attenti, abbiamo fatto una buona fase difensiva e una buona ripartenza per prenderli alti e abbiamo sempre cercato di giocare la palla. Sono contento perché con pochissimo lavoro si è intravisto che ai ragazzi piace la proposta e questo è molto importante. A che punto siamo sull’attaccante? Non lo so, la società sa quello che deve fare. Sicuramente ci manca una punta centrale con determinate caratteristiche, non è semplice per nessuna squadra di B. E’ un momento delicato per le squadre italiane e a maggior ragione per quelle di B e delle serie inferiori. Dobbiamo pazientare, confido nella società, Bocchetti e Repetto stanno lavorando per cercare di allestire una buona squadra. Maistro? E’ un buon giocatore che si aggiunte a buoni giocatori, non so se ha firmato, ma da quello che so dovrebbe farlo in queste ore. Nel calcio non si sa mai, se arriverà sarà un giocatore con determinate caratteristiche e andrà a completare il nostro reparto di centrocampo. Quanti difensori centrali servono? Almeno due“.