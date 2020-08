PHOTOGALLERY – Napoli, al via il primo allenamento: le immagini dei tifosi in fila targate IamNaples

Tra pochissimo il Napoli scenderà in campo per cominciare la preparazione per la stagione 2020/2021. Alle 17:00 gli azzurri scenderanno in campo al Patini di Castel di Sangro per il primo allenamento ufficiale.

Stadio Patini che sarà il primo impianto aperto al pubblico in Italia ai tifosi, con 1000 spettatori sui 7500 posti totali, rispettando così le regole del distanziamento. Momento che si può definire storico e che non poteva non essere immortalato con gli scatti da parte della nostra redazione.