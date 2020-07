Stasera andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara, Bologna-Napoli, partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Certi ormai della partecipazione ai gironi di Europa League, il campionato dei partenopei è sostanzialmente finito. Come anche quello del Bologna, già salvo e con nessuna speranza di qualificarsi in Europa. Ad arbitrare il match sarà Marco Piccinini, promosso questa stagione dalla CAN A.

Piccinini ha già arbitrato due volte il Napoli, contro il Lecce al Via del Mare e contro l’Hellas Verona al San Paolo. L’episodio più rilevante della partita contro la squadra pugliese è stata la ripetizione del rigore di Lorenzo Insigne, dopo che Gabriel aveva parato il primo tiro del capitano del Napoli. Il portiere brasiliano si trovava con entrambi i piedi staccati dalla linea di porta, da qui la decisione della ripetizione.

Nella partita contro l’Hellas Verona, invece, l’arbitro di Forlì si è reso protagonista di un rigore non assegnato ad Arek Milik, dopo una trattenuta di Faraoni. L’ex arbitro Luca Marelli ha affermato che l’episodio non è da VAR, in quanto è una valutazione soggettiva e Piccinini aveva una visione ben chiara dell’azione. In ogni caso, Faraoni in quell’azione si è completamente disinteressato della palla e il calcio di rigore sarebbe stato giusto assegnarlo.

Nico Bastone