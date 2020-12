Pioli: ”Scudetto? Inter, Juve e Napoli sono più attrezzate. Noi dobbiamo crescere”

Il Milan sa solo vincere: il due a uno del Ferraris contro la Sampdoria consente al Diavolo di consolidare il primato in classifica. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, dopo il fischio finale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Nel colloquio finale cosa ha detto alla squadra?

“Gli ho detto che siamo una squadra vera. La qualità migliore di questo gruppo è che sfrutta tutte le situazioni, anche quelle negative, per avere opportunità di dimostrare che qualità abbia. Ci mancavano tre giocatori importanti, ma la squadra ha sempre sfruttato le occasioni per dimostrare che sono forti, che c’è un gruppo coeso. Vogliamo far bene, vogliamo vincere tutte le partite, sappiamo che non sarà possibile ma dovremo affrontare al meglio ogni gara”.

Cosa c’era in quella corsa per andare ad abbracciare Castillejo?

“Per fortuna loro corrono più forte di me. Sbagliando pensavo che con quel gol avessimo chiuso la partita, purtroppo il gol subito ce l’ha complicata fino alla fine. Ma noi viviamo per cercare di dare il massimo e di vincere, e credo sia giusto esultare quando porti a casa la posta in palio. Queste sono le partite più difficili: l’abbiamo preparata da ieri mattina, l’avversario ha avuto tutta la settimana. E quando vinciamo come stasera è giusto ci prendiamo le nostre soddisfazioni”.

Che sensazioni ha sulla squadra?

“Avevamo in campo una squadra giovanissima, ma la squadra continua a sorprendermi per la sua maturità. Non ci siamo abbattuti quando le cose andavano male e non ci esaltiamo adesso. Viviamo questo momento con soddisfazione, cercando di sfruttare le occasioni che possono darci dei vantaggi”.

Quando torna Ibrahimovic? Vi togliete un peso se vincete senza di lui?

“Sappiamo tutti quanto ci abbia fatto crescere, ci auguriamo torni presto. Vogliamo dimostrare di essere una bella squadra, poi più siamo meglio è. Portiamo delle idee, ma senza giocatori di qualità è difficile vincere. Vinciamo le partite perché ho giocatori forti, poi ovviamente li hanno anche le altre squadre”.

C’è stata un’ottima gestione della gara.

“Credo che l’ultimo gol su azione subito sia stato contro l’Inter. Anzi, a Napoli. Dobbiamo stare più attenti sui calci piazzati, non siamo una squadra con molti centimetri. Ma conta proporre un calcio offensivo. La gestione della palla è stata buona, anche se nel secondo tempo avremmo dovuto cercare di venire più dentro il campo coi terzini. Abbiamo giocato a ritmi alti, ma giocando così spesso se ogni tanto hai la possibilità di gestire il pallone può essere un’opzione”.

In una situazione avete ricordato il Manchester City.

“Noi cerchiamo di prendere delle posizioni per mettere in difficoltà gli avversari. Ogni avversario ci presenta delle difficoltà diverse, noi dobbiamo saperle leggere e saperle prevenire”.

Qual è la squadra che teme di più?

“Io credo che i risultati della giornata di oggi ci dicano che le squadre forti stiano arrivando. Inter, Juve e Napoli sono convinto restino le squadre più attrezzate. Come si fa a pensare che la Juve non continui ad essere la squadra favorita, dopo nove Scudetti, o che l’Inter con investimenti come Hakimi e Vidal non se la possa giocare? Ma noi dobbiamo continuare a crescere e migliorare, noi siamo bravi a valutare a ogni singola partita”.

Pensate di fare qualcosa sul mercato di gennaio?

“Ho un grande rapporto col club. C’è un rapporto continuo, con rispetto dei ruoli e una condivisione di tutto. Il mio obiettivo è far crescere i miei giocatori, poi la società se potrà interverrà a gennaio. Ma non sto pensando a quello, abbiamo ancora una gara di Europa League e quattro di campionato. Noi siamo concentrati su questo, sono sicuro che la società lavorerà bene sulle altre situazioni”.