Pioli: “Siamo soddisfatti della vittoria contro il Napoli, ma non crediamo di aver fatto l’ultimo step”

Stefano Pioli e il Milan sono pronti a riprendere la corsa scudetto, con l’obiettivo di allungare, almeno momentaneamente, a + 5 sull’Inter. Sabato sera a San Siro arriva l’Empoli di Andreazzoli, che non vince da tre mesi esatti ma che in stagione ha dimostrato di saper mettere in grossa difficoltà le big del campionato. Il tecnico rossonero avrà nuovamente a disposizione il capitano, Alessio Romagnoli, anche se si va verso una conferma della coppia centrale Kalulu-Tomori. A sinistra Florenzi è il favorito per sostituire lo squalificato Hernandez, mentre in attacco partirà ancora dal 1’ Giroud, con Ibrahimovic pronto a subentrare e mettere altri minuti nelle gambe.

LA CONFERENZA DI PIOLI IN TEMPO REALE

Sulla presenza dei tifosi

“Sentiamo il loro affetto, la soddisfazione più grande è quella di vederli felici. La loro presenza ci fa bene e siamo contenti di trovarli anche domani sera”.

Sulla vittoria di Napoli

“Siamo soddisfatti della prestazione, ma non crediamo di aver fatto l’ultimo step. L’ultimo step è sempre la prossima partita, il passato non ci aiuterà ad avere più punti in classifica. Io comunque ho visto una squadra concentrata, questo ci aiuterà molto per giocare contro l’Empoli”.

Sull’Inter ora che è fuori dalla Champions

“In settimana ci siamo concentrati solo su di noi, ma credo saranno partite molto tirati da qui alla fine, sarà una lotta molto serrata, noi dobbiamo pensare sempre al prossimo obiettivo”.

Su cosa si aspetta da qui alla fine

“Le squadra davanti non sono mai riuscite a fare una lunga striscia di vittorie consecutive. Io penso che le prime cinque abbiano le qualità per farlo, però poi ci sono anche gli avversari”.

Sulla Juventus

“Se fa paura? A me fa paura solo l’Empoli domani, è una squadra che all’andata ci ha creato tante difficoltà, anche se poi abbiamo vinto facendo 4 gol”.

Sull’importanza dei tre punti al di là del gioco

“Io credo che giocare bene ti aiuta a vincere. Detto questo, tutti i campionati si giocano e si vincono anche con le partite sporche, le partite vanno sofferte e lottate. Dovremo essere umili e credere nelle nostre qualità”.

Sulla pressione

“La squadra è determinata, convinta, ma anche serena. Sapremo affrontare tutte le partite con la giusta concentrazione e la giusta determinazione”.

Su Giroud

“Mi piace tutto di lui. Come gioca, come lavora con la squadra, come raccorda il gioco, come pressa, come attacca la profondità, come smista per i compagni. Soprattutto mi piace la persona che è, professionista serio, persona con la quale è un piacere lavorare”.

