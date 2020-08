Pirlo patentino allenatore, in attesa dell’esame il “capo allenatore” sarà Baronio

Andrea Pirlo è da ieri, dopo l’esonero di Sarri, il nuovo allenatore della Juventus. Nonostante le zero presenze come tecnico, però, l’ex centrocampista potrà comunque sedersi regolarmente in panchina grazie al fatto di essere iscritto al corso UEFA Pro. Pirlo è infatti tra gli allievi del corso, proprio come vuole il regolamento, e a ottobre dovrà discutere la tesi a Coverciano assieme ai suoi colleghi.

In attesa che Pirlo superi l’esame per il patentino, come riporta il portale CalcioeFinanza, sarà il suo vice Roberto Baronio, ex allenatore del Napoli Primavera, ad assumere temporaneamente e solo burocraticamente l’incarico di capo allenatore.