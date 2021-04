Pistocchi: “Gattuso non resterà, fossi in ADL penserei a De Zerbi o Ballardini”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi il giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole, riguardo il futuro tecnico in casa Napoli:

“Gattuso? Credo che Rino non firmerà nulla e non avrà intenzione di restare a Napoli. Dal punto di vista umano lo capisco, da un punto di vista professionale spero che abbia alternative importanti, le ha meritata seppur con una gestione ondivaga. Spalletti? Buon allenatore, ha fatto risultati importanti e ha un carattere molto forte. All’Inter ha preso decisioni scomode, dal punto di vista tecnico le sue squadre difensivamente non sono granché. Personalmente penso che sia un buonissimo allenatore ma se fossi in De Laurentiis valuterei anche altre opzioni. Cito per esempio De Zerbi e Ballardini, che hanno un’ottima media punti. Sarri? L’immagine conta se vai in televisione o a fare cinema, non quando alleni”.