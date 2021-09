Pistocchi: “Il Napoli ha dimostrato di portare solide realtà, ora non bisogna fare voli pindarici”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi il giornalista Maurizio Pistocchi. Ecco le sue parole:

“Se il programma di partenza del Napoli era la qualificazione alla Champions League, nel corso della settimana sono successe due cose importanti: l’ottima prestazione sul campo del Leicester, squadra mai facile da affrontare con qualità fisiche e tattiche importanti. Il Napoli ha regalato 2 gol ma poi ha saputo rimontare, nei 90′ è stato superiore. Poi la partita di Udine, in cui ho visto una squadra forte in tutte le sue connotazioni: fisicamente, mentalmente, tatticamente. Come sempre succede ci sarà grande entusiasmo nella tifoseria ma, come dice un noto televenditore, non sogni ma solide realtà. E il Napoli è una solida realtà. Sono molto soddisfatto del lavoro di Spalletti, ieri il Napoli ha fatto delle cose veramente molto bene. Politano e Insigne sono stati sempre altissimi per costringere gli esterni dell’Udinese bassi. Molina in particolare ha perso di visto Insigne sul primo gol.

Sentiamo dire che l’unica cosa nel calcio è vincere e chi vince di solito è un genio, più furbo, più bello, viene autorizzato tutto. Ma la cosa importante in realtà è come si vince e il Napoli ha dato indicazioni. Certo, non bisogna fare voli pindarici, bisogna stare lì e circondare la squadra con affetto, senza mettere troppa pressione alla squadra. Per ora però è tutto molto positivo”.