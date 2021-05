Play off Serie C, basta un gol di D’Angelo all’Avellino. Gli irpini eliminano il Palermo

Gara molto vivace nel primo tempo fra Avellino e Palermo nell’ultima gara del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. I padroni di casa dopo 7 minuti reclamano infatti un rigore con l’arbitro che però fa segno di continuare, al decimo è però il Palermo a rendersi pericoloso con Kanoutè che impegna forte. Poi sale in cattedra l’Avellino che spaventa Pelagotti in due occasioni dopo il 25°: prima il portiere rosanero compie un miracolo su un tiro di Aloi diretto all’incrocio e poi Laezza manda alto di testa da buona posizione. Al 34° arriva il gol tanto atteso con D’Angelo che deve solo spingere in porta un pallone servitogli da Maniero al termine di un’azione personale. Nella ripresa parte subito bene il Palermo che coglie una traversa con Kanoutè dopo appena trenta secondi, ma si tratta solo di uno squillo. Fino all’ora di gioco infatti la gara resta equilibrata e con poche occasione poi è Valente nel giro di dieci minuti a cercare il gol del pari e della qualificazione: prima è Forte di piede a dirgli di no, poi è lui a non inquadrare la porta. Al 76° però è l’Avellino a poter chiudere la gara con Fella che scivola clamorosamente al momento della battuta a rete. Il risultato non cambia più con l’Avellino che può festeggiare l’accesso al turno successivo.