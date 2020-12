Polonia, Kozminski: “Milik? Per il bene della società e del giocatore meglio che sia ceduto”

Marek Kozminski, vicepresidente della Federazione polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Milik all’Atletico Madrid? A Napoli sta vivendo una situazione sconcertante. Per il bene della società e del giocatore meglio che venga ceduto. Spero di non parlare più di Milik. Sono stufo! Il Napoli non è inferiore all’Atletico. Il giocatore ci sta perdendo in questa situazione, non è accettabile per l’allenatore della Nazionale ed anche per il club. È ora di chiudere queata storia, per il bene di tutti”.