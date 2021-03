Premier, City-Machester United 0-2: sconfitta per Guardiola dopo 21 vittorie

Il Manchester City di Guardiola sa anche perdere. Dopo 15 vittorie consecutive in Premier e 21 complessive, la capolista della Premier League ha perso 2-0 tra le mura amiche dell’Etihad Stadium.

L’ha fatto contro la seconda della classe, nel derby contro lo United che ha avuto la meglio grazie a un rigore trasformato in apertura da Bruno Fernandes e da un bel gol di Shaw a inizio ripresa. Vittoria prestigiosa per i ragazzi di Solskjaer, ma che non riapre la corsa per il titolo: il City, infatti, conserva 11 punti di vantaggio sui cugini secondi in classifica.