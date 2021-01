Il match di giornata, valevole per il diciassettesimo turno di Premier League, Everton-West Ham è terminato 1-0 in favore degli ospiti. Mattatore della serata è Tomas Soucek, che risolve una gara nel finale impiantata sullo 0-0 per 85 minuti. Altra dura sconfitta per Ancelotti, che mette a rischio la quarta posizione in classifica per i suoi toffees in attesa dell’altro match della serata tra Manchester United e Aston Villa.