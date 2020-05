Premier League, i club dovranno rimborsare i broadcaster: 340 milioni di sterline sul piatto

Un conto salatissimo, quello dovuto dal Coronavirus, per la Premier League. Secondo quanto riporta la BBC, i club del campionato inglese dovranno rimborsare i broadcast anche in caso di ripresa del campionato per una cifra vicina ai 340 milioni di sterline (circa 387 milioni di euro). Il motivo? Le partite non si svolgeranno come previsto inizialmente, senza tifosi e peraltro in orari e date differenti rispetto a quelle previste. Il male minore, però, rispetto ad uno stop totale della Premier League, come affermato dal CEO della Lega, Richard Masters, che porterebbe ad una perdita di un miliardo di sterline. “La perdita sarà inevitabile, ci le entrate dei club saranno ridotte ” ha dichiarato Masters.