Premier League, i verdetti: Chelsea e Liverpool in Champions! Ancelotti fuori dall’Europa

E’ tempo di verdetti in giro per l’Europa. Si è giocata anche l’ultima giornata in Premier League, che ha visto l’addio dal Manchester City di Sergio Aguero, a segno con una doppietta. Ma anche l’approdo in Champions League di un Liverpool che fino a qualche settimana fa sembrava spacciato, al settimo posto. Tracollo dell’Everton di Ancelotti, scivolato al decimo posto e fuori dalla Conference League, conquistata dal Tottenham ai danni anche dell’Arsenal. I Gunners sono fuori da una competizione europea per la prima volta dopo 25 anni. Di seguito, i verdetti con la classifica finale.

Manchester City 86 punti (Champions League) Manchester United 74 (Champions League) Liverpool 69 (Champions League) Chelsea 67 (Champions League) Leicester 66 (Europa League) West Ham 65 (Europa League) Tottenham 62 (Conference League) Arsenal 61 Leeds 59 Everton 59 Aston Villa 55 Newcastle 45 Wolves 45 Crystal Palace 44 Southampton 43 Brighton 41 Burnley 39 Fulham 28 (retrocessione in Championship) West Brom 27 (Championship) Sheffield 23 (Championship)