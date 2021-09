Premio Giornalistico – Memorial “Carlo Iuliano” assegnato a Marino Bartoletti

Si svolgerà martedì 7 settembre 2021 a Ischia, nella suggestiva cornice dell’albergo “Regina Isabella” di Lacco Ameno, l’edizione 2021 del Premio Giornalistico – Memorial “Carlo Iuliano”, che vedrà l’assegnazione del riconoscimento a Marino Bartoletti, giornalista, conduttore, autore televisivo e scrittore di fama internazionale.

Il Memorial, promosso dal Comitato Italiano Fair Play presieduto dall’avv. Franco Campana, e fortemente voluto dalla famiglia Iuliano, è nato nel 2013 per celebrare la figura di Carlo Iuliano, scomparso il 6 febbraio dello stesso anno, a cui è stata intitolata la Tribuna Stampa dello Stadio San Paolo (ora “Stadio Maradona”).

Giornalista ANSA e dirigente della SSC Napoli per oltre trent’anni, Iuliano è stato l’inventore dell’ufficio stampa nelle società di calcio, primo in Italia, nel 1967. Ha attraversato le evoluzioni della comunicazione per sette lustri, fino all’avvento dei siti web e alla rivoluzione digitale dei media, nell’ambito della quale è stato il primo, nel 2002, ad accreditare una testata web in Tribuna Stampa, con richiesta espressa alla Lega Calcio di inserire tra le categorie meritevoli di accredito la parola “internet”.

Il giornalismo è stato per Carlo Iuliano priorità assoluta, avendo dedicato ad esso tutta la sua vita. Negli anni della sua dirigenza al Calcio Napoli è riuscito a conciliare le esigenze dei colleghi con quelle della società per cui svolgeva il delicato ruolo di capo ufficio stampa, mentre allo stesso tempo lavorava come cronista all’Agenzia Ansa, dove si occupava principalmente di cronaca.

Nelle precedenti edizioni, il Memorial “Carlo Iuliano” è stato assegnato a giornalisti che hanno accompagnato Iuliano nel suo percorso professionale, come Carlo Gambalonga, già vicedirettore vicario dell’Ansa, ad altri che ne hanno seguito gli insegnamenti, come l’attuale direttore del Tg3, Mario Orfeo, e a cronisti che ne hanno incrociato il cammino e ne hanno sempre rispecchiato i valori deontologici, come Riccardo Cucchi, autore di “Radio Gol” e storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” che ha ricevuto il premio giornalistico nel 2019, prima dello stop dovuto alla pandemia.

L’edizione 2021 vede la consegna del riconoscimento a Marino Bartoletti, che ha raccontato con garbo e maestria il periodo indimenticabile di Maradona a Napoli attraverso le pagine del Guerin Sportivo, di cui era all’epoca direttore. Con Iuliano ha sempre condiviso il rispetto e l’amore incondizionato per il giornalismo, che da lavoro è diventato missione, grazie alla quale ancora oggi regala perle ai suoi lettori e appassionati di sport, musica e letteratura, attraverso i social, il web e i libri di gran successo di cui è autore, con la collezione di volumi “Bar Toletti”, giunta alla quinta edizione, e il best seller “La cena degli dei”, secondo classificato al premio Bancarella.

La manifestazione è in programma martedì 7 settembre 2021 al Grand Hotel della Regina Isabella, Lacco Ameno (Isola d’Ischia) alle 22:30, nell’ambito del Galà del Fair Play che vedrà l’assegnazione del premio giornalistico “Carlo Iuliano” all’interno del Memorial day, cerimonia che sarà l’occasione per ricordare il centenario della morte di Enrico Caruso e la recente scomparsa di due Eroi dei nostri tempi, Paolo Rossi e il leggendario Diego Armando Maradona