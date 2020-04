Prep. Atletico, Albarella: “Se tutti saranno in grado di applicare i protocolli si potrà ripartire”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Non è più calcio senza i contatti. Abbiamo il vantaggio di avere degli esperti nella commissione scientifica che sicuramente riusciranno a trovare delle linee guida per la gestione degli allenamenti e per l’attività agonistica. Bisognerebbe valutare chi è in grado applicare questi protocolli. Se tutti saranno in grado di poterli applicare si potrà ripartire, altrimenti si creeranno situazione disomogenee. Bisognerà partire dalla base del calcio e non dall’eccellenza. Anche lo svolgimento del campionato sarà da valutare. Cioè se farlo modello mondiale e farlo disputare in un’unica zona oppure in modo regolare. Non bisogna cadere nell’errore di voler arrivare prima facendo le corse, cercando di ripartire il prima possibile, ma creare tutte le condizioni in sicurezza”.